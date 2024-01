Matador Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Die Dividende von Matador steht derzeit im Verhältnis zum Aktienkurs bei 0, was eine negative Differenz von -27,36 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +4,27 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist eine Abweichung von -2,4 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an Matador spiegeln sich in einer Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien wider. Das Stimmungsbarometer zeigt einen negativen Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell nicht besonders im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Analysten schätzen die Aktie von Matador langfristig als "Gut"-Titel ein, basierend auf Bewertungen von 18 Analysten, von denen 5 die Aktie als "Gut", 1 als "Neutral" und keiner als "Schlecht" bewerten. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 70,6 USD, was einer Erwartung von 24,16 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Schätzungen erhält das Unternehmen daher die Bewertung "Gut".