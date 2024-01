Matador Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die technische Analyse der Matador-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 54,94 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 54,66 USD liegt, was einer Abweichung von -0,51 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 57,18 USD nahe dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Matador-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Matador eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Matador eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI7 aktuell bei 75,09 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Matador überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,58, was bedeutet, dass Matador weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Matador-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Matador-Aktie mit 0,57 Prozent mehr als 24 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie"). Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 24,44 Prozent, wobei Matador mit 23,87 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.