Matador Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Der Aktienkurs von Matador hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,57 Prozent erzielt, was 15,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 15,99 Prozent liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 5-mal eine Bewertung von "Gut" und 0-mal eine Bewertung von "Schlecht" für die Matador abgegeben, was langfristig zu einer institutionellen Bewertung von "Gut" führt. Es gibt keine Analystenupdates für Matador aus dem letzten Monat. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 27,44 Prozent und ein mittleres Kursziel von 70,6 USD, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Matador mit 0,91 % unter dem Branchendurchschnitt von 28,85 %, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Matador liegt bei 8,29, was unter dem Branchendurchschnitt von 27,29 liegt und zu einer unterbewerteten Aktie führt, die auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Gut" bewertet wird.