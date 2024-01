Matador Aktie: So kann es weitergehen!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Matador neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Matador-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 64,06 und einen Wert für den RSI25 von 46,76. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Matador-Aktie mit 53,49 USD aktuell -5,14 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" beurteilt, da die Distanz zum GD200 -2,89 Prozent beträgt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf die Analysteneinschätzung ergab eine Auswertung von 5 Bewertungen aus den letzten zwölf Monaten, dass 5 Einstufungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewertet wurden, was durchschnittlich zu einem "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch ergibt sich aus den abgegebenen Kurszielen ein Durchschnitt von 70,6 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie um 31,99 Prozent steigen könnte, was zu einer Empfehlung als "Gut" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte in 14 von 14 Tagen eine positive Richtung. Ebenso haben sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt positiv über das Unternehmen Matador ausgetauscht, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.