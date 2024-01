Matador Aktie: So kann es weitergehen!

Die Aktie der Matador wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 5 die Aktie als gut, 1 als neutral und keiner als schlecht. Es gibt keine neuen Bewertungen für Matador aus dem letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 70,6 USD, was einer Erwartung von 24,16 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 56,86 USD liegt. Daraus ergibt sich die Gesamtbewertung "Gut" basierend auf den Analystenschätzungen.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktienkurs bei Matador derzeit 0, was einer negativen Differenz von -27,36 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von Matador als "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger spielt auch eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Matador überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Matador in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Matador in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 0,57 Prozent erzielt, was mehr als 19 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Energie" liegt. Die Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnete in diesem Zeitraum eine durchschnittliche Rendite von 19,94 Prozent, wobei Matador mit 19,38 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Schlecht" bewertet.