Matador Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Aktienkurs von Matador zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Energiesektor. In den letzten 12 Monaten lag die Rendite bei -11,14 Prozent, was mehr als 37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 26,14 Prozent liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 Bewertungen für die Matador-Aktie abgegeben, wovon 5 Bewertungen als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 70,6 USD, was ein Aufwärtspotential von 25,4 Prozent bedeutet. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Gemäß der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Matador als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 8,54 insgesamt 72 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" ist, der bei 29,99 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Matador derzeit eine Rendite von 0,91 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 23,53 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.