Matador Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Matador-Aktie hat einen gleitenden Durchschnittskurs von 54,53 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 56,86 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit etwa +4,27 Prozent über dem GD200 liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt 58,26 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -2,4 Prozent als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

Analysten haben die Matador-Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 5 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "gut" führt. Für den Monat gibt es keine neuen Updates. Das durchschnittliche Kursziel für die Matador-Aktie liegt bei 70,6 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von 24,16 Prozent führt. Aufgrund dieser Bewertungen wird die Aktie insgesamt als "gut" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 60,37 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Matador-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI von 53,22 zeigt an, dass die Aktie auf dieser Basis neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "neutral"-Rating in diesem Bereich.

In fundamentalen Kriterien beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Matador 8, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 31,26) unter dem Durchschnitt liegt. Aus dieser Sicht wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

Sollten Matador Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Matador jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Matador-Analyse.

Matador: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...