Matador Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 für Matador liegt aktuell bei 75,09 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 52,58, was bedeutet, dass Matador hier weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral" Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Matador-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Matador-Aktie insgesamt positiv bewertet, mit 5 "Gut" Bewertungen und keinem "Neutral" oder "Schlecht" Bewertungen. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 70,6 USD angesiedelt, was einer potenziellen Performance von 29,16 Prozent entspricht. Diese Entwicklung führt zur Einstufung als "Gut".

In den letzten Wochen wurde bei Matador eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war höher, was zu einer insgesamt positiven Bewertung in diesem Bereich führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt Matador jedoch mit einer Rendite von 0,57 Prozent mehr als 24 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt die Rendite von Matador mit 23,87 Prozent deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt erhält das Matador-Wertpapier gemäß der vorgenommenen Analysen und Bewertungen eine gemischte Bewertung, mit positiven Einschätzungen in einigen Bereichen und negativen Einschätzungen in anderen.