Matador Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analysten haben die Meinungen zu Matador in den sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen rund um Matador überwiegend positiv. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Matador derzeit bei 0,91 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 28,83 Prozent liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Matador liegt derzeit bei 8,29, was 70 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 27. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

Bei der technischen Analyse erhält Matador auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 55,25 USD, während der letzte Schlusskurs bei 52,88 USD liegt, was einer Abweichung von -4,29 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 55,77 USD, was zu einem "Schlecht"-Rating führt, da der letzte Schlusskurs darunter liegt.

Zusammenfassend wird Matador auf Grundlage der verschiedenen Bewertungskriterien mit einem "Neutral"-Rating versehen.