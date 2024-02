Matador Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preiswürdigkeit. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, und Matador weist mit einem Wert von 7,71 ein KGV deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 27 auf, was einer Abweichung von 72 Prozent entspricht. Dies bedeutet, dass die Aktie als günstig eingestuft wird und aufgrund fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Matador-Aktie zeigt, dass sie in den letzten 7 Tagen überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 39,58, was auf Neutralität hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Matador-Aktie auf Basis der letzten 200 Handelstage bei 55,52 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 58,98 USD liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie positiv einzuschätzen ist. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen.

Analysten haben die Matador-Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 5 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 70,6 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 19,7 Prozent darstellt und somit eine weitere positive Bewertung für die Aktie ergibt. Insgesamt erhält die Aktie der Matador daher eine Einschätzung von "Gut" basierend auf den Bewertungen der Analysten.