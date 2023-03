Masterflex auf neuem Rekordniveau

Die Masterflex SE (ISIN: DE0005492938) hat im Geschäftsjahr 2022 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 100,3 Mio. Euro erzielt. Damit hat der Spezialist für innovative Schlauchsysteme nicht nur ein neues Rekordniveau, sondern auch das für 2024 angestrebte Umsatzziel von 100 Mio. Euro bereits zwei Jahre früher erreicht. Gegenüber dem Vorjahresumsatz von 79,1 Mio. Euro verzeichnete die Gruppe einen Zuwachs um 26,8 %. Das operative EBIT erhöhte sich im Geschäftsjahr 2022 um 97,7 % auf 11,4 Mio. Euro nach 5,8 Mio. Euro im Jahr 2021. Die operative EBIT-Marge stieg somit deutlich auf 11,4 % (Vorjahr: 7,3 %).

Dank der auch im vierten Quartal ungebrochen guten Nachfrage liegt die Masterflex SE somit sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis über der im Oktober erhöhten Prognose. Diese sah einen Umsatz in der Spanne von 92,0 bis 96,0 Mio. Euro sowie ein operatives EBIT von 9,3 bis 10,5 Mio. Euro vor. In der erfreulichen Umsatzentwicklung spiegelt sich die stabile Nachfrage in den adressierten Märkten, allen voran aus den Bereichen Luftfahrt, Life Science und Medizintechnik, aber auch aus den klassischen Industrien wider.

Margenseitig haben sich vor allem die Produktivitätsfortschritte aus dem umgesetzten B2DD-Programm bemerkbar gemacht, die neben Skaleneffekten durch höhere Verkaufsvolumina ihre volle Wirkung gezeigt und zum Erreichen einer nachhaltig zweistelligen EBIT-Marge im Geschäftsjahr 2022 beigetragen haben. Gleichzeitig ist es gelungen, die gestiegenen Energie- und Materialkosten durch die mit den Kunden vereinbarten Preisanpassungen weitgehend zu kompensieren.

Der Auftragsbestand zum 31. Dezember 2022 konnte mit 22,8 Mio. Euro das hohe Vorjahresniveau (22,9 Mio. Euro) halten, gleichzeitig verzeichnet Masterflex einen anhaltend soliden Auftragseingang. Vor diesem Hintergrund geht das Management auch im laufenden Jahr von einer Fortsetzung des Wachstums aus. Einen detaillierten Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023 gibt das Management im Rahmen der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022.

Für das Geschäftsjahr 2022 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Masterflex SE der ordentlichen Hauptversammlung am 07. Juni 2023 eine auf 0,20 Euro erhöhte Dividende pro Aktie (Vorjahr: 0,12 Euro je Aktie) vor. Die Unternehmensgruppe setzt damit die Dividendenpolitik, die darauf angelegt ist, die Aktionäre nachhaltig und angemessen am Erfolg des Unternehmens zu beteiligen, fort.

Dr. Andreas Bastin, CEO der Masterflex Group, kommentiert: „2022 war ein intensives und herausforderndes Jahr. Umso mehr sind wir stolz, dass wir in der Gruppe neue Rekordwerte erzielen und wie versprochen unsere zweistellige EBIT-Marge im Gesamtjahr erreichen und festigen sowie unser ursprüngliches Umsatzziel von 100 Mio. Euro im Jahr 2024 um ganze zwei Jahre vorziehen konnten. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gilt daher ein besonderer Dank für diese großartige Leistung. Dank einer anhaltend guten Auftragslage blicken wir auch zuversichtlich auf das laufende Geschäftsjahr 2023.“