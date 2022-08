Masterflex Tubesolar JDC Group – dreimal gute Nachrichten. Gestern kaum wahrgenommen worden.

Masterflex Tubesolar JDC Group – eher Werte aus der zweiten Reihe. Trotzdem manchmal spannender als die „Grossen“. Gestern ging es um ein starkes Halbjahresergebnis bei der Masterflex SE (ISIN: DE0005492938) und der JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37).

Dazu eine erfolgreich platzierte Kapitalerhöhung der TubeSolar AG (ISIN: DE000A2PXQD4). Die in breiter Front häufiger besseren Quartalsergebnisse als erwartet, sollten dem Markt helfen, seine derzeit optimistischer werdende Grundstimmung zu halten. Gerade auch durch die breite Basis, der branchenübergreifend positiven Entwicklungen. Den Anfang macht der „Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme“:

Masterflex Tubesolar JDC Group – Umsatzplus von 26,3 % auf 49,1 Mio EUR, operatives EBIT mit einen Sprung um 82,0 % auf 6,7 Mio EUR

Mit einer so erzielten operativen EBIT-Marge von 13,6 % (Vorjahr: 9,5 %), hat man die im Rahmen des sognannten „Back-to-Double-Digit-Programms“ formulierte Ziel einer zweistelligen EBIT-Marge erfüllt und das Programm somit erfolgreich abgeschlossen. Beim Konzernergebnis verzeichnete Masterflex im ersten Halbjahr 2022 ein Wachstum um 91,3 % auf 4,7 Mio EUR (Vorjahr: 2,4 Mio). Dementsprechend verdoppelte sich das Ergebnis pro Aktie annähernd auf 0,49 EUR nach 0,25 EUR in der Vorjahresperiode.

Mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf sind die Aussichten basierend auf einer weiterhin guten Auftragslage sowie einer stabilen Nachfrage aus sämtlichen Kundenbranchen grundsätzlich positiv. Der Auftragsbestand hat sich gegenüber dem guten Wert per 31. Dezember 2021 in Höhe von 22,9 Mio EUR zum 30. Juni 2022 weiter um 17,9 % auf 27,0 Mio EUR erhöht, sodass das Management allen Grund hat, optimistisch auf das zweite Halbjahr zu blicken.

Und Dr. Andreas Bastin, CEO der Masterflex Group betont:„Als Masterflex-Team können wir stolz auf das Erreichte im ersten Halbjahr blicken. Wir haben trotz großer Herausforderungen durch externe Einflussfaktoren ein Rekordergebnis erreicht und erleben weiterhin eine dynamische Nachfrage nach unseren Schlauchlösungen aus sämtlichen Branchen. Davon ausgehend, dass es keine signifikante Verschlechterung bei der Verfügbarkeit von Rohstoffen, der Preisentwicklung und vor allem bei der Energieversorgung gibt und die internationale Corona-Lage einigermaßen kontrollierbar bleibt, steuert Masterflex auf ein Rekordjahr zu.“

Prognose 2022 „nur“ bekräftigt – derzeit sogar „drüber“. Aus Vorsicht.



Für den weiteren Jahresverlauf ist festzuhalten, dass die Corona-Pandemie abgesehen von vereinzelt höheren Krankenständen an einzelnen Standorten an Brisanz verloren hat. Gewisse Unsicherheiten über den weiteren Verlauf der Covid-19-Pandemie bleiben allerdings. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine sind kaum direkte Auswirkungen auf Masterflex spürbar, da traditionell nur ein geringes Umsatzvolumen in Russland und in der Ukraine erwirtschaftet wird. Die indirekten Folgen betreffen vor allem Energie- und Rohstoffpreise und die Verfügbarkeit von Rohstoffen.

Masterflex habe diesen Herausforderungen entsprechend Vorsorge getroffen und stehe im permanenten Austausch mit den kritischen Lieferanten. Auftragsbestand und Auftragseingang liessen trotz aller Herausforderungen weiterhin eine positive Entwicklung im Geschäftsjahr 2022 erwarten. Angesichts der sehr guten Entwicklung im ersten Quartal bestätigt das Management die Prognose für 2022, die einen Umsatzanstieg auf 83 bis 87 Mio EUR vorsieht. Gleichzeitig bekräftigt das Management dank der deutlich verbesserten EBIT-Marge von 12,8 % im ersten Quartal das Ziel eines operativen EBIT zwischen 8,3 und 9,0 Mio EUR.