Masterflex Aktie: Was macht der Markt?

Die Aktie von Masterflex wird aufgrund des niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 10,06 liegt sie insgesamt 84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Maschinensegment, der bei 63,49 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese beim aktuellen Kursniveau 2,59 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,96 Prozent in der Maschinenbranche liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Neutral". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Ein wichtiges Instrument zur technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Masterflex beträgt aktuell 32 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,84, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit sieben Tagen im grünen Bereich und kaum negativen Diskussionen. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral an insgesamt sechs Tagen, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.