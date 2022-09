Mastercard- und Visa-Aktie: Das sind wichtige Signale!

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

https://youtu.be/S527zyCzKko In der heutigen Ausgabe stellen wir Ihnen die Charts zweier bekannter Kreditkartenunternehmen vor. Die Rede ist von Visa und Mastercard. Trendumkehrung in Sicht? Beide Aktiencharts zeigen ein sehr ähnliches Muster auf, das auf eine in Kürze anstehende Trendumkehr hindeuten könnte. Die Kurse von Mastercard und Visa sind in den letzten Tagen und Wochen sehr stark gefallen und laufen nun… Hier weiterlesen