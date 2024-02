Mastercard Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Mastercard Inc.":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und Entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Mastercard beträgt das aktuelle KGV 33, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 58 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie von Mastercard damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmung bei Mastercard in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, was sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt. In den Diskussionen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt, was der Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung einbrachte. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 Schlecht- und 7 Gut-Signale, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die langfristige Stimmung rund um Aktien wird neben Analysen aus Bankhäusern auch durch das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Aktie von Mastercard zeigt eine starke Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Mastercard aktuell bei 398,19 USD, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 449,23 USD und hat einen Abstand von +12,82 Prozent aufgebaut. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 422,41 USD, was einem positiven Signal von +6,35 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.