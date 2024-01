Mastercard Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Mastercard-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung verzeichnet. Mit einem Kurs von 436,8 USD liegt sie derzeit 4,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +10,12 Prozent liegt. Die charttechnische Bewertung für die beiden Zeiträume ist somit insgesamt als "Gut" einzustufen.

In den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Mastercard. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht und eine abnehmende Aufmerksamkeit verzeichnet. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Mastercard liegt bei 23,94, was auf eine "Gut"-Einstufung hinweist. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 38,51 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Gesamteinschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor hat die Mastercard-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 15,26 Prozent erzielt, was mehr als 8 Prozent über dem Sektordurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche hat die Aktie mit einer Rendite von 3,73 Prozent deutlich besser abgeschnitten. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

