Mastercard Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

In den letzten Wochen konnte bei Mastercard eine deutliche Verschiebung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies wird anhand der Diskussionen in den sozialen Medien, die als Grundlage für diese Auswertung dienen, deutlich. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Sentiment bei Mastercard als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammengefasst erhält Mastercard für diesen Aspekt daher ein Gesamturteil von "Schlecht".

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die fundamentale Bewertung, die sich unter anderem am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie orientiert. Ein niedriges KGV deutet auf eine verhältnismäßig günstige Bewertung hin. Im Vergleich zur Branche "IT-Dienstleistungen" liegt das KGV von Mastercard mit einem Wert von 33,3 um 43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 58. Daher wird die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien als "Gut" eingestuft.

Auch die Einschätzungen von Analysten spielen eine Rolle. Auf langfristiger Basis bewerten 18 Analysten die Aktie von Mastercard als "Gut". Dabei entfielen 8 Bewertungen auf "Gut", 2 auf "Neutral" und keine auf "Schlecht". Obwohl keine neuen Analystenupdates vorliegen, erwarten die Analysten im Mittel ein Kursziel von 448,13 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Aufgrund dieser Einschätzung aller Analysten wird Mastercard daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Mastercard überwiegend negativ diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen vorherrschten und an sechs Tagen negative. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten hingegen überwiegend positive Themen. Basierend auf einer tiefergehenden Analyse der Kommunikation, wird die Aktie aufgrund des Anleger-Sentiments insgesamt als "Neutral" bewertet.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass das Stimmungsbild und die fundamentale Bewertung von Mastercard gemischt ausfallen, während die Einschätzungen der Analysten überwiegend positiv sind.