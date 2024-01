Mastercard Aktie: Was soll die Aufregung?

Unter Berücksichtigung fundamentaler Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mastercard derzeit bei 33,3 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 41 Prozent in der Branche "IT-Dienstleistungen", der bei 56,48 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Mastercard diskutiert. An fünf Tagen dominierten jedoch vor allem positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, sind es dagegen vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung verliehen. Tiefgreifende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Somit erhält Mastercard insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Mastercard in den sozialen Medien zu beobachten. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Mastercard wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für Mastercard liegt bei 33,76 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25 beläuft sich auf 36,01, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtbild, das zu einer Bewertung als "Neutral" führt.