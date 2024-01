Mastercard Aktie: Was ist hier nur passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Mastercard Inc.":

Die Analyse der Sentiments und des Buzz um Mastercard zeigt, dass die Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum mittel ist und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Zusammenfassend ergibt sich für Mastercard in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich Mastercard wider. In den letzten Wochen überwiegen insgesamt negative Meinungen, während die Themen rund um den Wert eher neutral sind. Insgesamt wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft. Im zurückliegenden Zeitraum wurden drei positive und ein negatives Handelssignal ermittelt, was letztendlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Mastercard derzeit bei 46,27 liegt, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25 bestätigt diese neutrale Einschätzung mit einem Wert von 37. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Neutral".

Im Branchenvergleich hat Mastercard in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,87 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche eine Underperformance von -1,52 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Mastercard jedoch um 7,8 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Mastercard-Analyse vom 03.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Mastercard jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Mastercard-Analyse.

Mastercard: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...