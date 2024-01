Mastercard Aktie: Was für eine Niederlage!

Weitere Suchergebnisse zu "Mastercard Inc.":

Der Aktienkurs von Mastercard hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,87 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 18,77 Prozent gestiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +0,1 Prozent für Mastercard in diesem Branchenvergleich. Im "Finanzen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei 10,67 Prozent, und Mastercard übertraf diesen Wert um 8,2 Prozent. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält Mastercard in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung rund um die Aktie von Mastercard wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stimmungslage führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Mastercard zeigte eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Mastercard bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Mastercard beträgt derzeit 0,58 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("IT-Dienstleistungen") von 5,63 %. Die Differenz von 5,05 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Mastercard insgesamt 17 Analystenbewertungen, wovon 15 als "Gut", 2 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Neutral", basierend auf den vorliegenden Studien des vergangenen Monats. Gemäß der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 443 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 5,62 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Somit erhält Mastercard in Summe eine "Gut"-Bewertung.