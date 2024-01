Mastercard Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Anleger-Stimmung bei Mastercard ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt gefunden, was zu einer insgesamt "Schlecht" Einschätzung führt. Die Analyse zeigte 0 schlechte und 7 gute Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt, aber insgesamt zu einer "Neutral" Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Mastercard-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 392,31 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 421,98 USD liegt, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 406,4 USD, was eine "Neutral"-Rating ergibt. Somit erhält die Mastercard-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Mastercard in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine "Schlecht"-Bewertung. Jedoch wurde über Mastercard deutlich mehr diskutiert als normal, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Mastercard als "Gut"-Titel ein, von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 15 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht. Kürzerfristig liegen 0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht-Einschätzungen vor, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 443 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Neutral".