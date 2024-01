Mastercard Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Mastercard-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet, basierend auf 15 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Kurzfristig gesehen gab es innerhalb eines Monats 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was zu einer aktuellen "Neutral"-Bewertung führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 443 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 3,24 Prozent entspricht, was wiederum einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Mastercard-Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Mastercard derzeit bei 393,76 USD liegt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 429,1 USD beträgt +8,98 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 410,98 USD, was einer Differenz von +4,41 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Gut"-Bewertung.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz über einen längeren Zeitraum zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Mastercard-Aktie mittelmäßig ist und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird in diesem Punkt eine "Schlecht"-Einstufung für Mastercard abgegeben.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Mastercard-Aktie einen Wert von 13 für die letzten 7 Tage, was auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 35,63, was auf ein weder überkauftes noch überverkauftes Wertpapier hinweist und daher zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Mastercard ein "Gut"-Rating.

