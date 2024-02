Mastercard Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Mastercard Inc.":

Die technische Analyse der Aktie von Mastercard zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 398,63 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 460,92 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Distanz von +15,63 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 423,62 USD, was einen Abstand von +8,81 Prozent und ebenfalls eine Bewertung als "Gut" ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigen Diskussionen in sozialen Medien, dass in den letzten beiden Wochen vermehrt negative Meinungen geäußert wurden. Auch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Darüber hinaus ergaben sich sieben Handelssignale, davon 7 "Gut"- und 0 "Schlecht"-Signale, was letztendlich zu einer Gesamteinstufung als "Gut" Aktie führt. Zusammenfassend wird die Aktie von Mastercard bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Mastercard eine Dividendenrendite von 0,62 % auf, was 5 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,61 %. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Mastercard als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 33,3 insgesamt 43 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen", der 58,13 beträgt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.