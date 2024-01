Mastercard Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "Mastercard Inc.":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Mastercard-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, mit sechs Tagen, an denen negative Diskussionen vorherrschten. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich jedoch das Interesse der Anleger auf positive Themen verlagert, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt. Die automatischen Analysen der Anlegerkommunikation zeigen, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Mastercard derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in IT-Dienstleistungen. Mit einem Unterschied von 5,03 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) von Mastercard liegt bei 33,76, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 36,01, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".

Fundamental betrachtet hat Mastercard derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 33,3, was unter dem Branchendurchschnitt von 41 Prozent liegt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" weist einen Wert von 56,48 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.