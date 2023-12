Mastercard Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Mastercard beträgt 35,81, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Für einen Zeitraum von 25 Tagen, bekannt als RSI25, beläuft sich der RSI auf 33,26, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating für die Mastercard-Aktie.

Ein weiterer Faktor bei der Aktienbewertung ist das Sentiment und der Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität für Mastercard zeigt eine schwache Aktivität, was zu einer schlechten Einschätzung führt. Jedoch gab es eine positive Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein positives Gesamtbild für Mastercard.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Mastercard mit 0,58 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen (5,68 %) niedriger ab. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die Dividende.

Der Aktienkurs von Mastercard verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,87 Prozent, was 8,38 Prozent über dem Durchschnitt im Finanzsektor liegt. Im IT-Dienstleistungssektor liegt die jährliche Rendite bei 16,66 Prozent, wobei Mastercard aktuell 2,21 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als gut bewertet.