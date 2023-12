Mastercard Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Weitere Suchergebnisse zu "Mastercard Inc.":

Die Dividendenrendite von Mastercard beträgt derzeit 0,58 Prozent, was leicht über dem Durchschnitt von 0,56 Prozent liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen über Mastercard überwiegend negativ gesprochen wurde. Dies spiegelt sich auch in der heutigen "Schlecht"-Einschätzung der Aktie wider, obwohl tiefergehende Analysen zeigen, dass eigentlich überwiegend positive Signale zu erkennen sind. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass die Mastercard derzeit ein "Gut" ist, da der Kurs um +6,83 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs von 200 Tagen liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt hingegen bei +4,14 Prozent, was die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut" auf Basis der technischen Analyse.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat Mastercard im letzten Jahr eine Rendite von 18,87 Prozent erzielt, was 15,28 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Aktie übertrifft auch die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" um 12,34 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut" im Branchenvergleich.