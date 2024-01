Mastercard Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "Mastercard Inc.":

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mastercard mit 33 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 33,3 Euro für jeden Euro Gewinn von Mastercard zahlt. Dies ist 41 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 56. Aufgrund dieses niedrigeren KGV wird der Titel als unterbewertet eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Mastercard von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies spiegelt sich auch in den Kommentaren und Diskussionen der letzten Wochen wider, die hauptsächlich negative Themen rund um den Wert behandelten. Daher wird die Anleger-Stimmung als "Schlecht" eingestuft, obwohl es auch 6 positive Signale gab.

Aus technischer Sicht wird Mastercard auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Gut" bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 391,95 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 419,42 USD liegt, was einer Abweichung von +7,01 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 405,69 USD zeigt eine Abweichung von +3,38 Prozent, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Mastercard insgesamt 17 Analystenbewertungen, wovon 15 als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Kurzfristig, basierend auf den Studien des letzten Monats, wird die Aktie als "Neutral" bewertet, wobei die durchschnittliche Kursprognose ein Aufwärtspotenzial von 5,62 Prozent ergibt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.