Mastercard Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Bewertung von Aktienkursen hängt nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten ab, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung. Nach einer Analyse der Analysten von Mastercard auf sozialen Plattformen wurden überwiegend positive Kommentare und Befunde festgestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Mastercard in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei sechs konkrete Signale zur Verfügung standen, von denen alle als "Gut" eingestuft wurden. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung hinsichtlich der Stimmung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergab, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich war, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Mastercard auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 33,3 ist die Aktie 37 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen in der Branche "IT-Dienstleistungen", was auf eine gute Bewertung hinweist.

Die technische Analyse zeigt auch positive Signale, da der Relative Strength-Index (RSI) einen überverkauften Wert von 29,51 aufweist. Auch die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen überverkauften Wert von 28, was ebenfalls als positives Signal interpretiert wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Gut".