Mastercard Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Dividendenrendite für Mastercard beträgt gegenwärtig 0,62 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht über dem Durchschnitt von 0,56 Prozent und erhält eine "Neutral"-Bewertung von Analysten.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor konnte Mastercard im letzten Jahr eine Rendite von 15,26 Prozent erzielen, was 6,89 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der IT-Dienstleistungsbranche beträgt 14,98 Prozent, und Mastercard liegt aktuell 0,27 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier derzeit überkauft oder überverkauft ist. Für Mastercard beträgt der 7-Tage-RSI 15,65 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,44, was darauf hindeutet, dass Mastercard weder überkauft noch überverkauft ist, und daher abweichend als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Mastercard daher eine Bewertung von "Gut" für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie ermöglichen. Bei Mastercard gab es in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes, weshalb die Aktie mit "Gut" bewertet wird. Zudem wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Mastercard daher auch hier ein "Gut"-Rating.