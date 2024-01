Mastercard Aktie: Es wird konkret!

Mastercard hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,62 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,6 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Mastercard diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell sind jedoch vor allem positive Themen in den Diskussionen präsent, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Laut automatischer Analysen der Kommunikation gab es in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale. In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt Mastercard mit einer Rendite von 15,26 Prozent um 8 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche liegt die Rendite mit 4,14 Prozent deutlich höher. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Langfristig wird die Aktie von Mastercard von Analysten als "Gut"-Titel eingeschätzt, wobei von 18 Analysten 8 eine positive Bewertung abgaben und keine negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 448,13 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

