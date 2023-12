Mastercard Aktie: Eine neue Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Mastercard Inc.":

Die aktuelle technische Analyse der Mastercard-Aktie zeigt, dass sie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 385,82 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (412,16 USD) um +6,83 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 395,78 USD, was einer Abweichung von +4,14 Prozent entspricht. Daher ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einzustufen. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung bei Mastercard wird daher als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Mastercard für dieses Kriterium daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analysten bewerten die Mastercard-Aktie derzeit als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 16 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Im letzten Monat gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen, was zu einer kurzfristigen institutionellen Bewertung als "Gut"-Titel führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 442,88 USD, was einem Aufwärtspotential von 7,45 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Empfehlung gleichkommt. Insgesamt erhält Mastercard daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite für Mastercard 0,58 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 0,56 liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Mastercard eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.