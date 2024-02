Mastercard Aktie: Eine Gewinnchance?

Für Mastercard liegen Analystenmeinungen vor, die im Schnitt ein "Gut"-Rating ergeben. In den letzten zwölf Monaten wurden 8 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben. Im letzten Monat gab es 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 454,29 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (471,28 USD) eine mögliche Abnahme um -3,61 Prozent signalisiert. Daher erhält die Mastercard-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 33,3 auf, was 46 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der IT-Dienstleistungsbranche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven fundamentalen Analyse-Einstufung.

Das Stimmungsbild und der Buzz um Mastercard haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Die Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen ist jedoch zurückgegangen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Mastercard daher in Bezug auf das Sentiment und den Buzz eine "Neutral"- bis "Schlecht"-Bewertung.

Aus charttechnischer Sicht zeigt die Mastercard-Aktie eine positive Entwicklung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer insgesamt positiven Bewertung in der technischen Analyse führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Mastercard-Aktie basierend auf den Analystenmeinungen, der fundamentalen Analyse und der technischen Analyse, trotz einer neutralen bis schlechten Bewertung des Sentiments und des Buzz.