MasterCraft Boat Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Der Stimmungs- und Diskussionsbericht für Mastercraft Boat ergibt ein "Neutral"-Rating. Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat nicht wesentlich verändert, und die Diskussionen über das Unternehmen waren auch nicht signifikant intensiver oder weniger intensiv als üblich.

Im Vergleich zur "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche hat die Aktie von Mastercraft Boat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,08 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -14,34 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 22,6 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Mastercraft Boat aktuell 0, was einer negativen Differenz von -15,41 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

In fundamentalen Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mastercraft Boat bei 5,52, was unter dem Branchendurchschnitt von 62,11 liegt. Aus dieser Sicht ist die Aktie unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentalen Kriterien.