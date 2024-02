MasterCraft Boat Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Aktienkurs von Mastercraft Boat hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,8 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche im Durchschnitt um -6,17 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -33,62 Prozent für Mastercraft Boat führt. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -8,92 Prozent im letzten Jahr, wobei Mastercraft Boat 30,87 Prozent darunter lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Mastercraft Boat-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 59,31 Punkten, was bedeutet, dass die Mastercraft Boat-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 42,08, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Mastercraft Boat somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen wurden jedoch verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Mastercraft Boat diskutiert, wodurch die Aktie mit einem "Neutral" bewertet wird. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.