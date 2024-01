MasterCraft Boat Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Aktienkurs von Mastercraft Boat hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,78 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -22,79 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien aus der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche im Durchschnitt um 3,01 Prozent gestiegen sind. Darüber hinaus liegt Mastercraft Boat 30,7 Prozent unter der durchschnittlichen Rendite des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors, welcher eine mittlere Rendite von 10,92 Prozent im letzten Jahr aufwies. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Mastercraft Boat-Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Mastercraft Boat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was einen niedrigeren Wert darstellt als der Branchendurchschnitt von 15,42 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Freizeitausrüstung & Produkte) wird die Aktie von Mastercraft Boat als unterbewertet betrachtet. Dies basiert auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,08 im Vergleich zum Branchen-KGV von 62, was einen Abstand von 92 Prozent bedeutet. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert für Mastercraft Boat liegt derzeit bei 39,91, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Auch der RSI25-Wert von 38 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für den RSI eine Gesamteinstufung von "Neutral".