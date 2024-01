Mit Mastech Digital wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Der Aktienkurs von Mastech Digital hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,77 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Unterperformance von 181,81 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt 7,53 Prozent, wobei Mastech Digital aktuell 40,3 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -13,54 Prozent, wenn der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen wird. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die kurzfristige Analysebasis ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe wie der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für Mastech Digital ist insgesamt negativ, da vor allem in den sozialen Medien mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Mastech Digital, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mastech Digital bei einem Wert von 336, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" (KGV von 53,67) eine Überbewertung von ca. 528 Prozent darstellt. Aus fundamentaler Sicht erhält Mastech Digital daher eine "Schlecht"-Bewertung.