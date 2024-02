Mastech Digital Aktie: War die Aufregung umsonst?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mastech Digital liegt derzeit bei 336, was bedeutet, dass die Börse 336,9 Euro für jeden Euro Gewinn von Mastech Digital zahlt. Dieser Wert liegt um 529 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Bereich "Professionelle Dienstleistungen", der momentan bei 53 liegt. Aufgrund dieses hohen KGV wird der Titel als überbewertet eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Mastech Digital von den privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Dividendenrendite von Mastech Digital liegt bei 0 Prozent, was 5,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Professionellen Dienstleistungen" von 5 liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Mastech Digital durchschnittlich bzw. kaum verändert sind. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Sentiment und Buzz-Analyse.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Mastech Digital derzeit als überbewertet und unrentabel eingestuft wird, während die Anleger-Stimmung neutral ist.