Mastech Digital Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Mastech Digital ist ein Unternehmen im Bereich der professionellen Dienstleistungen, das derzeit eine Dividendenrendite von 0 % bietet. Dies liegt 5,28 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 5,28 %. Aufgrund dieses niedrigeren Ertrags wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird der 200-Tage-Durchschnitt bei 10,2 USD für die Mastech Digital-Aktie angegeben. Der aktuelle Schlusskurs liegt mit 9,3 USD deutlich darunter, was einer Abweichung von -8,82 Prozent entspricht. Auf der Grundlage dieser Daten erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung. Beim 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt der letzte Schlusskurs (8,98 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,56 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in Bezug auf Mastech Digital war in den letzten zwei Wochen eher neutral, aber in den letzten Tagen überwiegend negativ. Dadurch wird die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft.

In fundamentalen Analysen wird die Aktie von Mastech Digital als überbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 366,77 insgesamt 504 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 60,69. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.