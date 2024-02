Mastech Digital Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die technische Analyse der Mastech Digital basiert auf dem gleitenden Durchschnittskurs, der derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 9,41 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (8,51 USD) um -9,56 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 8,34 USD, was einer Abweichung von +2,04 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche verzeichnete Mastech Digital in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,77 Prozent, was einer Underperformance von -30,79 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Mastech Digital 275,49 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Mastech Digital liegt bei 0 %, was 5,12 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 5,12 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, jedoch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Schlecht"-Einstufung.