Mastech Digital Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die technische Analyse der Mastech Digital-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 9,67 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 8,45 USD weicht somit um -12,62 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 8,54 USD, was einer Abweichung von nur -1,05 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für die Mastech Digital-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild der Aktie zu. In den letzten vier Wochen gab es eine Verschlechterung des Stimmungsbildes, weshalb die Aktie hierfür mit einem "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat leicht abgenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 37,16 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 50,53. Somit erhält die Mastech Digital-Aktie in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Die Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Mastech Digital bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.