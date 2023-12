Mastech Digital Aktie: Finger weg?

Der Aktienkurs von Mastech Digital hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,77 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" eine Underperformance von -38,95 Prozent bedeutet. Im Gegensatz dazu verzeichnete der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von 147,39 Prozent im letzten Jahr, wobei Mastech Digital um 180,16 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird Mastech Digital in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Mastech Digital aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -5,29 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Mastech Digital von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz kann man feststellen, dass Mastech Digital über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Mastech Digital in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Mastech Digital von 8,27 USD mit -15,35 Prozent Entfernung vom GD200 (9,77 USD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 8,61 USD auf, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Zusammenfassend wird der Kurs der Mastech Digital-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.