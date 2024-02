Mastech Digital Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Mastech Digital liegt bei 28, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ist mit 38,01 und zeigt eine "neutral" Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine "gut" Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt Mastech Digital mit einer Rendite von 0 Prozent 5,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent in der Branche "Professionelle Dienstleistungen". Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment angesehen und erhält eine "schlecht" Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion an vier Tagen von positiven Themen und an fünf Tagen von negativen Themen dominiert wurde. Die Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Mastech Digital ausgetauscht, was zu einer insgesamt negativen Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt.

In Bezug auf die fundamentalen Daten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mastech Digital aktuell 336,9, was 526 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Branche "Professionelle Dienstleistungen" liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält Mastech Digital eine "schlecht" Bewertung auf dieser Stufe.