BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Parlamentsgeschäftsführerin Katja Mast hat den Kurs der CDU unter Parteichef Friedrich Merz kritisiert. "Mit gezielten Provokationen fischt Merz immer wieder am rechten Rand", sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Die Vorschläge zur Rente mit 72 verströmen eine neoliberale Kälte."

Hoffentlich schaffe der Grundsatzkonvent der CDU am Wochenende Klarheit, "wohin die Reise geht", so die SPD-Politikerin. Mast befürchtet jedoch, dass von dem CDU-Konvent eine "Kampfansage" an Familien und Rentner in Deutschland ausgehe. "Was bislang bereits bekannt wurde, lässt nichts Gutes erahnen", fügte sie hinzu. "Die CDU will, dass Krankenpfleger, Dachdeckerinnen und Lkw-Fahrer länger arbeiten." Viel länger, als die meisten Menschen überhaupt könnten. "Das ist nichts anderes als eine Rentenkürzung, die schön in politischer Prosa verpackt wurde."

Foto: über dts Nachrichtenagentur