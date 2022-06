Die Massenproduktion der neuen 430W Vertex S-Generation beginnt, Trina Solar liefert die Ultra-Hochleistungsmodule für alle Dächer

Changzhou, China (ots/PRNewswire) -Am 28. Juni 2022 begann die Trina Solar 210 Super Factory in Yiwu, China, offiziell mit der Massenproduktion ihrer neuen Generation von Vertex S 430W-Modulen und markierte damit den Beginn der Großserienproduktion der Module. Die geschätzte Produktionskapazität der neuen Vertex-Serie, einschließlich der verbesserten Vertex S und Vertex 580W, wird in diesem Jahr 10 GW erreichen, eine Zahl, die sich im nächsten Jahr voraussichtlich mehr als verdoppeln wird. Die hochinnovativen Vertex-Module der neuen Generation werden zu mehr globalen Modullieferungen führen, um die wachsende Marktnachfrage zu befriedigen und Kunden und Endnutzern weltweit eine überlegene grüne Technologie zu bieten, da immer mehr kohlenstofffreie Solardächer gebaut werden.Seit ihrer Markteinführung im April hat die aktualisierte Vertex-Serie von Trina Solar mit höherer Leistung und niedrigeren Stromgestehungskosten international viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen und wurde von den Kunden sehr gelobt. Neben der führenden Multi-Busbar-Technologie, dem zerstörungsfreien Schneiden und den hochdichten Verbindungstechnologien verwendet es die neueste 210R-Silizium-Wafer-Technologie und ein innovatives Moduldesign, das die Leistung eines einzelnen Moduls um bis zu 30 W erhöht, wobei die Vertex S-Ausgangsleistung 430 W und die Vertex 550 W-Ausgangsleistung 580 W beträgt und ein Modulwirkungsgrad von bis zu 21,8% erreicht, was erhebliche Vorteile gegenüber anderen ähnlichen Produkten auf dem globalen Markt für verteilte Systeme bietet.Mit der neuen 210R-Technologie, die die 210 Vertex-Produktfamilie ergänzt, stärkt Trina Solar seine Wettbewerbsfähigkeit im dezentralen Marktsegment weiter. Durch kontinuierliche Innovationen und Durchbrüche reduzieren die 210R-Module von Trina Solar die LCOE erheblich und gewährleisten ein hohes Maß an Zuverlässigkeit. Dies bietet eine hervorragende Leistung auf dem dezentralen Markt, einschließlich Dächern von Wohngebäuden sowie industriellen und kommerziellen Szenarien weltweit. Außerdem wird der Wert für die Kunden weiterhin maximiert, so dass Trina Solar seine führende Position bei vollständig dezentralen Solaranwendungen behaupten kann.Um die hohe Qualität und Effizienz der neuen Ultra-Hochleistungsmodule zu gewährleisten, hat Trina Solar seine 210 Super Factory in Yiwu umfassend modernisiert und sowohl die Produktionslinie als auch den Herstellungsprozess optimiert. Trina Solar wird weiterhin zuverlässige und qualitativ hochwertige Produkte mit einem größeren Kundennutzen und höheren Erträgen anbieten und die umweltfreundliche und kohlenstoffarme Entwicklung weltweit unterstützen.Pressekontakt:Jing Chen,+86-21-6057-5302,hqmarketing@trinasolar.com; jing.chen03@trinasolar.comOriginal-Content von: Trina Solar, übermittelt durch news aktuell