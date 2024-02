Massenentlassungen erschüttern Tech-Branche: 29.000 Jobs gestrichen

Tech-Sektor beginnt das Jahr mit massivem Stellenabbau, während CEOs von neuem TikTok-Trend entsetzt sind.

Der Tech-Sektor startet in das neue Jahr mit einem drastischen Stellenabbau. Tausende von Führungspositionen, CEOs und Investoren sind entsetzt angesichts eines neuen Trends, der sich auf sozialen Netzwerken wie Tiktok etabliert hat. Microsoft, Paypal und SAP sind nur einige der Technologiekonzerne, die im Januar den Abbau von insgesamt 29.000 Stellen bei 85 Unternehmen angekündigt haben, wie das Portal Layoffs.fyi berichtet.

Microsoft hat gerade erst den Videospielentwickler Activision Blizzard für 69 Milliarden Dollar übernommen und gibt nun bekannt, dass 1900 Stellen in dem Bereich abgebaut werden. Laut der Microsoft-Finanzchefin Amy Hood wird gezielt in Zukunftsbereiche für Künstliche Intelligenz (KI) investiert, aber auch die Effizienz und Kostenmanagement in allen Teams stehen weiterhin im Fokus.

Auch der neue Paypal-Chef Alex Chriss plant den Abbau von rund 10% der Jobs, was etwa 2500 Mitarbeitern den Verlust ihres Arbeitsplatzes bedeutet. Beim deutschen Softwareunternehmen SAP wird die Zahl der betroffenen Beschäftigten aufgrund von internen Positionsausglichen sogar noch höher ausfallen, obwohl rund ein Drittel auf neue Positionen wechseln können.

Vorstandssprecher Christian Klein betont, dass die Investitionen verstärkt in die strategischen Wachstumsbereiche, insbesondere in KI, fließen werden.

Auch im vergangenen Jahr gab es bereits einen massiven Stellenabbau in der Tech-Branche. Analyst Nikhil Devnani von der Investmentbank Bernstein sagt voraus, dass die Bemühungen zur Kostensenkung bis 2024 anhalten werden. Meta-Chef Mark Zuckerberg sprach bereits von einem „Jahr der Effizienz“, das sich auch auf das laufende Jahr erstrecken wird, und kündigte an, das Management zu straffen und Stellen im mittleren Management bei Instagram zu streichen.

Die Entlassungen erstrecken sich auf verschiedene Bereiche innerhalb des Tech-Sektors, da Unternehmen nicht dem Vorwurf ausgesetzt werden wollen, nicht effizient zu arbeiten. Während der Coronapandemie haben die Tech-Riesen ihre Stellenzahl stark erhöht, um den Trends von Homeoffice, Streaming und Videospielen gerecht zu werden.

Nun ist jedoch eine neue Nüchternheit eingekehrt, insbesondere angesichts hoher Börsenbewertungen. Laut dem Wall Street Journal hat auch der Business-Software-Anbieter Salesforce rund ein Prozent seiner Belegschaft, etwa 700 Mitarbeiter, entlassen. CEO Marc Benioff erklärte, dass sein Unternehmen „zu viele Mitarbeiter“ eingestellt habe, die sich negativ auf die Zahlen auswirken würden.

Auch Amazon, Ebay und Google sind von der Entlassungswelle betroffen, wobei diese Unternehmen versuchen, ihre Kostenstruktur zu optimieren.

Analysten der Deutschen Bank erwarten, dass der Trend zu einem „effizienten Wachstum“ sich auch im Jahr 2024 fortsetzen wird. Zwar hat die Entlassungswelle im vergangenen Jahr zu höheren Margen bei den Tech-Unternehmen geführt, jedoch wird der Spielraum, „Speck loszuwerden“, in diesem Jahr geringer sein.

Personalkosten werden weiterhin eine Herausforderung sein, insbesondere aufgrund der teuren Investitionen in KI-Hardware. Während die großen Tech-Konzerne versuchen, ihre Profitabilität zu steigern, kämpfen Mitarbeitende von US-Start-ups um die Existenz ihrer Unternehmen und Arbeitsplätze.

Insbesondere KI-Start-ups haben hohe Kosten aufgrund der Entwicklung großer Sprachmodelle und stehen in einem intensiven Wettbewerb. Laut dem Portal „The Information“ suchen die Gründer einiger KI-Start-ups derzeit nach Käufern. Sollten diese Gespräche scheitern, ist es fraglich, ob genügend neue Finanzierungsquellen gefunden werden können.

In sozialen Netzwerken zeigen Beschäftigte Videos von sich während einer Entlassung und gewährten somit einen Einblick in die Traumatisierung, die mit dem Verlust des Arbeitsplatzes einhergeht. Brittany Pietsch von Cloudflare wurde für ihr neunminütiges Video, in dem sie von zwei ihr unbekannten Personen per Videokonferenz entlassen wird, bekannt.

Cloudflare-Chef Matthew Prince entschuldigte sich später öffentlich und betonte, dass die Mitarbeitenden über die Gründe und ihren Leistungsstand im Vorfeld informiert werden sollten. Dennoch wird Pietsch nicht wieder eingestellt.

Das Video von Pietsch ist nur ein Beispiel von vielen traurigen Geschichten, die die Tech-Community in Aufruhr versetzt haben. Die Zeiten des Wachstums um jeden Preis sind vorbei, und Tech-Unternehmen setzen verstärkt auf die Optimierung ihrer Kostenstruktur.

Während 2020 allein in den USA 190.000 Jobs gestrichen wurden und die Margen dadurch stark gestiegen sind, wird sich dieser Trend fortsetzen, jedoch wird der Spielraum für noch höhere Margen geringer werden.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Tech-Branche in den kommenden Jahren entwickeln wird und welche Auswirkungen dies auf die Mitarbeitenden haben wird.

Nachricht im Orginal