Mass Megawatts Wind Power Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Der Relative Strength Index: Ein beliebtes Instrument der technischen Analyse zur Beurteilung, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Mass Megawatts Wind Power. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der aktuell bei 66,42 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Mass Megawatts Wind Power derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. Wie steht es um den 25-Tage-RSI? Wie beim RSI7 ist auch bei Mass Megawatts Wind Power auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft (Wert: 63,99). Somit wird das Wertpapier auch für den RSI25 als "Neutral" eingestuft. Mass Megawatts Wind Power wird daher insgesamt als "Neutral" für diesen Aspekt unserer Analyse bewertet.

Anleger: Mass Megawatts Wind Power wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammenfassend sind wir der Meinung, dass die Anlegerstimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut" erlaubt. Daher ergibt die Messung der Anlegerstimmung insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) von Mass Megawatts Wind Power verläuft derzeit bei 0,01 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,0059 USD lag und damit einen Abstand von -41 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ist anders. Der GD50 liegt derzeit bei 0,01 USD. Dies entspricht für die Aktie von Mass Megawatts Wind Power einer aktuellen Differenz von -41 Prozent und somit einem "Schlecht"-Signal. Der Gesamtbefund basierend auf den beiden Zeiträumen lautet daher "Schlecht".

Stimmung und Buzz: Mass Megawatts Wind Power kann auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was einer Bewertung als "Schlecht" entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Mass Megawatts Wind Power in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".