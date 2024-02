Masonite Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Masonite beträgt derzeit 11,45, was 64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauprodukte) von 31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und Masonite daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Masonite im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,38 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Unterperformance von 234,33 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauprodukte" beträgt 402,19 Prozent, wobei Masonite aktuell 394,81 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Masonite beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0 liegt. Daher erhalten sie eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik von unseren Analysten.

Analystenbewertungen zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten 2 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten für Masonite vorliegen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Die durchschnittliche Empfehlung für Masonite aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 105,5 USD. Dies würde bedeuten, dass die Aktie um -18,63 Prozent fallen könnte, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Masonite-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.