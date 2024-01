Masonite Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Aktie von Masonite wird von Analysten insgesamt positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie eine Bewertung von 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Obwohl es im letzten Monat keine neuen Analystenupdates gab, liegt das Kursziel für die Aktie im Durchschnitt bei 107,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 26,62 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 93,18 USD liegt, während die Aktie selbst bei 84,9 USD gehandelt wird. Dies ergibt eine negative Distanz von -8,89 Prozent zum GD200 und eine neutrale Bewertung von -2,11 Prozent zum GD50, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich hat Masonite in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,26 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien in der Bauprodukte-Branche im Durchschnitt um 2311,69 Prozent gestiegen, was zu einer Unterperformance von -2305,43 Prozent für Masonite führt. Auch im Vergleich zum Industriesektor lag die Rendite von Masonite um 1380,45 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde eine positive Veränderung festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen führte zu einer höheren Aufmerksamkeit und wird ebenfalls positiv bewertet. Insgesamt erhält Masonite in dieser Kategorie daher eine "Gut"-Bewertung.