Masonite Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Dividende von Masonite steht derzeit im Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -16,94 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von "Bauprodukte" entspricht. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Masonite heute als "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten für Masonite 1 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einem positiven Rating führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 107,5 USD, was einem potenziellen Anstieg um 26,98 Prozent vom letzten Schlusskurs (84,66 USD) entspricht. Dies führt zu einer insgesamt positiven Empfehlung seitens der Analysten.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Bauprodukte"-Branche konnte Masonite in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,26 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 242,71 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -236,45 Prozent für Masonite. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Masonite 143,05 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die fundamentalen Kennzahlen zeigen, dass die Aktie von Masonite mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,58 um 66 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der "Bauprodukte"-Branche (31,3). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Einschätzung aus fundamentaler Sicht.