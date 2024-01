Mit Masimo wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Dividendenrendite von Masimo beträgt gegenwärtig 0 Prozent, was 89,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Masimo-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

In den letzten zwei Wochen wurde Masimo von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Auswertung diverser Kommentare und Äußerungen der vergangenen Wochen deutet darauf hin, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Jedoch konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Masimo festgestellt werden. Dies basiert auf einer abnehmenden Aufmerksamkeit über das Unternehmen und negativen Auffälligkeiten registriert in den sozialen Medien. Daher wird das Sentiment und Buzz als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Masimo bei -24,64 Prozent, was mehr als 50 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 35,89 Prozent, wobei Masimo mit 60,53 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.